ماذا قدم أوباما مع الزمالك أمام أبو سليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد صانع ألعاب نادي الزمالك يوسف أوباما القلعة البيضاء لقص شريط دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية بالفوز بهدف نظيف سجله في مرمى أبو سليم الليبي خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأحد.

وشارك أوباما لمدة 84 دقيقة خلال مباراة الزمالك وأبو سليم؛ حيث تمكن خلالها من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 73 وبالتبعية لم يصنع أي هدف ولكنه سدد كرة واحدة على المرمى.

ولمس صانع ألعاب الزمالك الكرة 48 مرة؛ حيث مرر 35 كرة منها 32 تمريرة صحيحة بدقة نجاح 91%، فيما فاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 6 خاضها وخسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضها.

وواصل أوباما التسجيل للمباراة الثانية على التوالي كأكثر لاعبي الزمالك تسجيلاً في النسخة الجارية من البطولة بواقع هدفين ومن خلفه شيكابالا وزيزو وحمزة المثلوثي بهدف لكل لاعب.

هدف أوباما جعل الزمالك يحصد النقاط الثلاثة الأولى له في مجموعته ولكنه حلّ في المركز الثاني خلف ساجرادا الأنجولي المتصدر بفارق الأهداف.