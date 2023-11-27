"من البدري إلى القاضية".. أشهر تعليقات الشوالي في مباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعليقاته المميزة تخطف قلوب المشاهدين والجماهير العربية في كل مكان، كل مباراة يكون فيها المعلق الرئيسي لها تنتظره جماهير الكرة المصرية والعربية للاستماع لألحان تعبيراته ووصفه التفصيلي لكل صغيرة وكبيرة في المباراة.

التونسي عصام الشوالي، صاحب أشهر العبارات المميزة في السنوات الأخيرة، أثناء تعليقه على مباريات أندية القمة في أفريقيا، أبرزهم الأهلي والزمالك والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن دوانز، صاحب بصمة واضحة في كل مباراة تجعل الجماهير تخلد ذكراها كل عام.

وعلى مدار العقد الأخير تلألأ نجم الشوالي بعبارات شهيرة خلال تعليقه على المباريات الكبرى صارت تتداول بقوة في الشارع الرياضي بمصر، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وإليكم أشهر تعليقات من عصام الشوالي في مباريات الأهلي في أفريقيا

خصلها يا الشرميطي 2007

يحمل هذا التعليق ذكرى سيئة وصعبة مع جماهير الأهلي، بعد تسجيل محمد أمين الشرميطي لاعب النجم الساحلي ثالث أهدافه في شباك الأهلي في نهائي دوري أبطال 2007.

ليت الكل كيفك يا أهلي 2015

تغنى عصام الشوالي بأداء الأهلي أمام الترجي التونسي في الكونفدرالية الأفريقية، وحصد الكثير من البطولات، والتي انتصر فيها المارد الأحمر بهدف دون رد عن طريق جون أنطوي.

إضرب يا بدري 2017

بعد الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف دون رد، و اقتراب الأهلي من التتويج بدوري أبطال أفريقيا في رادس، حسمها أنيس البدري نجم فريق الترجي التونسي وسجل القاضية في شباك الأهلي، معلنًا فوز الترجي بدوري أبطال 2017، الشوالي لم يترك الفرصة حتى يوجه كلماته القاسية تجاه جمهور الأهلي، ليتصدر هاشتاج "إضرب يا بدري" مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

القاضية ممكن 2020

أشهر عبارات عصام الشوالي في السنوات الأخيرة، التي أطلقها عصام الشوالي في نهائي القرن، بين الأهلي والزمالك، لحظة تسجيل محمد مجدي أفشة هدف تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2019/2020.

كولر مدرب فلتة

امتدح عصام الشوالي، مارسيل كولر المدير لفريق النادي الأهلي خلال مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، على ملعب ستاد القاهرة، قائلًا: "هذا ديب هذا كولر مدرب فلتة ولا يقل عن جوزيه مورينيو أما موسيماني مشيت معاه".

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، ليتأهل لكأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.