رفض الحصول على ركلة جزاء.. لقطة تاريخية من رونالدو في مباراة النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أذهل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو العالم العربي، بتصرف رائع وغير معتاد من لاعبي كرة القدم، خلال مباراة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني.

يستضيف النصر السعودي فريق برسبوليس على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ومع بداية المباراة وفي الدقيقة الثانية حصل كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء بعد سقوطه في منطقة الجزاء، لكنه أخبر الحكم أن مدافع برسبوليس لم يقترب منه وأنه لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

رونالدو توجه للحكم وأكد له أن ركلة الجزاء غير صحيحة وطالبه بإلغائها وسط اعتراضات من لاعبي الفريق الإيراني.

ولم يعتمد حكم المباراة على حديث رونالدو، وتوجه شاشة تقنية الفيديو "VAR" لرؤية اللعبة بنفسه، قبل أن يعود ويرفض احتساب ركلة جزاء للنصر.

يتصدر فريق النصر السعودي جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.