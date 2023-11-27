شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رشدى حكما لأبو قير للأسمدة وبروكسى.. وأحمد ناصر يدير لافيينا والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام مباراتى أبو قير للأسمدة مع بروكسى، لافيينا مع الاتصالات المقرر إقامتهما غدا الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى المحترفين.

جاءت الحكام كالتالى:

أبو قير للأسمدة مع بروكسى: محمود رشدى حكم ساحة، أحمد زغلول وأسامة هشام مساعدان، وأحمد العباسى حكم رابع.

لافيينا مع الاتصالات: أحمد ناصر حكم ساحة، على علاء طلبة ووائل عاطف مساعدان، وعلاء صبرى حكم رابع.

ويبحث فريق لافيينا بقيادة مديره الفني الجديد عبد الباقي جمال الذي تولى القيادة الفنية خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك، إلى استعادة سكة الانتصارات بعد السقوط في الجولة الماضية، وطالب عبد الباقي جمال اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل خطف الثلاث نقاط واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى الاتصالات.

فى المقابل، عاد جمعة مشهور مجددا للقيادة الفنية للاتصالات، بعدما رفضت إدارة النادي استقالته بعد الهزيمة من بترول أسيوط في الجولة الماضية، وحرص على عقد جلسة مع اللاعبين وأبلغهم أهمية تجميع النقاط في الفترة المقبلة وطالبهم بضرورة الدفاع بشكل كامل والحفاظ على التقدم في المباريات.

ويحتل فريق لافيينا المركز الخامس فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق المصرية للاتصالات المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد مرور 9 جولات.

ويستقبل أبو قير للأسمدة صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة، فريق جمهورية شبين القابع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط، ويسعى أيمن المزين المدير الفنى لفريق أبو قير للأسمدة فى مواصلة العروض الرائعة وتحقيق الفوز والاقتراب من فرق المقدمة، وحذر لاعبيه من انتفاضة جمهورية شبين، الذي بدوره يأمل في تعديل المسار والعودة بنقاط المباراة للخروج من مؤخرة الجدول، والذي يعيش فترة صعبة بعد رحيل مدربه التاريخي عصام شعبان على خلفية سوء النتائج.