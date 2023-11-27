شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على السعودية بـ8 أهداف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرا على منتخب السعودية الأوليمبى بـ8 أهداف في المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في إطار خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من خالد وليد هاتريك، أحمد على هدف،إبراهيم السيد هدف، صلاح فرج الله،مصطفى حسانين هدفين.

أشرك الجهاز الفنى للمنتخب العناصر الجديدة التى تم ضمها من المعسكر الأخير، وخاصة أن هناك لاعبين صغار السن لم يسبق لهم الانضمام لصفوف المنتخب.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلاً من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسئول المهات.