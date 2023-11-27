شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الاهلى نظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء بدلا من السادسة كما كان مقررا، على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024، بسبب البث التليفزيونى بناء على طلب قناة أون تايم سبورتس الناقلة للمباراة.

و يسعى الأهلى للفوز فى هذه المباراة لمواصلة تصدر ترتيب المحترفين، بينما يطمح الزمالك فى تحقيق نقاط اللقاء من أجل تقليل فارق النقاط مع غريمه التقليدى الأهلى لنقطة واحدة والمنافسة على اللقب.

ويستعد الثنائى لمواجهة مرتقبة بينهما فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات التى تستضيف اللقاء .

وواصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية بخلال لقاء القمة بين كل من: الطيران مع الزهور طلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت الجولة الـ 14 فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة 41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.