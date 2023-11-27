شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معلول والسولية لقائمة الأهلى أمام سموحة.. وغياب تاو وموديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة علي معلول وعمرو السولية ومحمد زعلوك، فيما يغيب كل من: طاهر طاهر وأنتوني موديست ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو، وكريم الدبيس، وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود متولي ومعتز محمد ومصطفى مخلوف.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد زعلوك .