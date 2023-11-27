شكرا لقرائتكم خبر عن هنا العطار تهيمن على معرض «لمسات للفنون التشكيلية» بأربع لوحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الاثنين، معرض لمسات للفنون التشكيلية والذي أقيم بأحد المعارض بالدقي، والمفتوح لجميع الجنسيات، بمختلف الأعمار.

وشهد المعرض مشاركة الفنانة هنا وليد العطار بأربع لوحات مختلفه، أحدهم تحمل حدود دولة فلسطين.

وتستخدم هنا العطار الخيط في الرسم والتعبير عن لوحاتها والتي نجحت في إعجاب الحضور.

وحضر معرض حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والفنان سامح الصريطي، والفنان إيهاب فهمي، والذي اثنوا جميعا على الأعمال المقدمة من هنا العطار.