شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ناشئات الطائرة المشاركة في بطولة أفريقيا بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 سنة القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة في البطولة الافريقية بنيجيريا خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل والمؤهلة لبطولة العالم .

وتضم قائمة مصر كلا من : نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي اسر ورودينا سعد

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من : إسلام طايع مديراً فنياً و محمد مشحوت مدرباً عاماً ومي محمود حسني محلل تقني

والدكتورة لمياء شوقي علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة

وكلف مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر الاعلامي عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد برئاسة البعثة .

من جانبه أكد عمر مخلوف ان منتخب مصر يملك عناصر مميزة ويقوده جهاز فني محترم ونأمل أن يكون التوفيق حليف المنتخب الوطنى وننافس بقوة على لقب البطولة المتوقع ان يشارك بها العديد من الدول القوية داخل القارة الافريقية .

ونجح مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير معسكرات قوية لكافة المنتخبات الوطنية على صيعد الرجال والسيدات ويخطط المجلس لعودة منتخبات مصر للصدارة على مستوى قارة افريقيا والمنافسة القوية على الصعيد العالمي .