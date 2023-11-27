دي خيا على أعتاب نادي الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة (The Sun) البريطانية، إن حارس المرمى الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا (33 عاما)، على مشارف الانتقال إلى فريق الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

دي خيا كان قد أسدل الستار على 13 موسما متتاليا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وغادره مطلع الموسم الحالي (2023-2024) بالمجان، بعد نهاية عقده، في حين كان قد وفد للنادي صيف 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني.

حسب الصحيفة، لعب المدرب الإنجليزي لفريق الاتفاق، ستيفين جيرارد (43 عاما)، دورا محوريا في تقدم المفاوضات مع دي خيا.

يفاضل دي خيا بين عروض عدة في الوقت الحالي، ويبدو أن عرض الاتفاق الأقرب حسبما نقلت ذا صن، وتظل الأمور المالية هي العائق الأكبر نحو إتمام الصفقة، إذ يطلب الحارس ما لا يقل عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.