انطلاق نهائيات الجيل الواعد للتنس بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن مدينة جدة النسخة السادسة من نهائيات الجيل الواعد للتنس، بمشاركة 8 لاعبين تحت 21 سنة، في الفترة ما بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر، بمدينة الملك عبدالله الرياضية

وتضم المجموعة الخضراء كلا من: الفرنسي آرثر فيلس، والسويسري دومينيك ستريكر، والإيطالي فلافيو كوبولي، ومواطنه لوكا ناردي.

بينما يتواجد في المجموعة الحمراء: الفرنسي لوكا فان آش، والأمريكي أليكس ميشيلسن، والصربي حمد مدجيدوفيتش، والأردني عبدالله شلباية.

ويأمل الثنائي المصنف الأول على البطولة فيلس، والمصنف الثاني فان أش، في تقديم مستوى مميز يليق بما قدماه في الجولة هذا الموسم.

ويذهب فيلس إلى جدة، وهو في أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية (36 عالميا)، بعدما توج بلقب ليون في مايو، ووصل إلى نهائي أنتويرب الشهر الماضي.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة مليوني دولار، وسيحصل المتوج باللقب دون خسارة على 514 ألف دولار، بينما سينال الفائز في نصف النهائي 113,500 دولار، أما الفائز بالنهائي فسيحصد 153 ألف دولار.