شكرا لقرائتكم خبر الهلال بتوازن يبحث عن نقاط نافباخور الأوزبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجدد فريق الهلال الكروي الأول اليوم عند الساعة الـ 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة مواجهاته الآسيوية حين ينازل فريق نافباخور الأوزبكي على ملعب مركزي في مدينة نمنكان ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وهو متصدر للمجموعة الرابعة بـ 10 نقاط وبفارق الأهداف عن مضيفه اليوم الذي خرج متعادلا معه في مواجهة الرياض بعد أن كان الهلال متخلفا بالنتيجة واستطاع علي البليهي أن يحلق بالتعادل في وقت نفيس بالنسبة للهلاليين وتحديدا عند الدقيقة الـ 100.

ويدخل الفريق الهلالي المواجهة منتشيا بالفوز الكبير والتاريخي الذي حققه أمام فريق الحزم في دوري روشن السعودي بنتيجة 9/صفر في الجولة الماضية.

ووزع المدير الفني للفريق الهلالي بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس القوى الفنية للفريق وذلك بتوزيع الأدوار وتدوير اللعب لأجل إحداث موازنة بين عدم التفريط في نقاط اليوم والخروج بأقل تقدير بنقطة وحيدة، ومن جانب آخر عدم خسارة لقاء ديربي العاصمة المنتظر أمام النصر في لقاء الجمعة والذي لن يفصل عن مواجهة اليوم سوى 72 ساعة، وهو الأمر الذي دعا المدير الفني لفريق الهلال إلى التخلي عن روبن نيفيز وميشايل ديلغادو وإبقائهما بالرياض، لتحقيق مزيد من الراحة بعد عامل الجهد البدني الذي قدماه طوال الفترة الماضية بعد أن استقر على الخماسي الأجنبي ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش.

كما غاب عن رحلة أوزبكستان، حارس المرمى محمد العويس واللاعب ناصر الدوسري حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي قبل العودة للمباريات، والمدافع حسان تمبكتي، بعدما أكدت الفحوصات إصابته بتمزق في عضلة الساق خلال مباراة الحزم. وسط محاولات استشفائه قبل اللقاء للمدافع علي البليهي الذي يعاني من ألم عضلي بعد مشاركة في لقاء الحزم الماضي.

نقاط قبل لقاء اليوم: