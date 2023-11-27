الهلال بتوازن يبحث عن نقاط نافباخور الأوزبكي

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ويدخل الفريق الهلالي المواجهة منتشيا بالفوز الكبير والتاريخي الذي حققه أمام فريق الحزم في دوري روشن السعودي بنتيجة 9/صفر في الجولة الماضية.
ووزع المدير الفني للفريق الهلالي بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس القوى الفنية للفريق وذلك بتوزيع الأدوار وتدوير اللعب لأجل إحداث موازنة بين عدم التفريط في نقاط اليوم والخروج بأقل تقدير بنقطة وحيدة، ومن جانب آخر عدم خسارة لقاء ديربي العاصمة المنتظر أمام النصر في لقاء الجمعة والذي لن يفصل عن مواجهة اليوم سوى 72 ساعة، وهو الأمر الذي دعا المدير الفني لفريق الهلال إلى التخلي عن روبن نيفيز وميشايل ديلغادو وإبقائهما بالرياض، لتحقيق مزيد من الراحة بعد عامل الجهد البدني الذي قدماه طوال الفترة الماضية بعد أن استقر على الخماسي الأجنبي ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش.
كما غاب عن رحلة أوزبكستان، حارس المرمى محمد العويس واللاعب ناصر الدوسري حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي قبل العودة للمباريات، والمدافع حسان تمبكتي، بعدما أكدت الفحوصات إصابته بتمزق في عضلة الساق خلال مباراة الحزم. وسط محاولات استشفائه قبل اللقاء للمدافع علي البليهي الذي يعاني من ألم عضلي بعد مشاركة في لقاء الحزم الماضي.
نقاط قبل لقاء اليوم:
- يدخل الهلال متصدرا دوري روشن بـ 38 نقطة بعد 14 جولة، كما دخله متصدرا في مواجهة الذهاب بـ 16 نقطة، فيما يلعب نافباخور هذه الجولة متراجعا للمركز الثالث في الدوري الأوزبكي بـ 46 نقطة من 25 مواجهة.
- ستكون المواجهة هي الثامنة للهلال في الملاعب الأوزبكية منذ استحداث نظام البطولة الآسيوية 2003.
- أول مواجهة هلالية في الملاعب الأوزبكية كانت أمام فريق ماشال في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عام 2006، وخسرها الهلال بـ (1/2).
- آخر مواجه للهلال في ملاعب أوزبكستان كانت أمام لوكوموتيف طشقند ضمن منافسات دور الـ16، وخسرها الهلال بـ (1/2). تسببت في إقصاء الهلال من الآسيوية بعد التعادل سلبيا لقاء الذهاب في الرياض.
- الهلال تمكن في ملاعب أوزبكستان من تحقيق الفوز في 3 مباريات، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.
- لم تتأكد بعد مشاركة اللاعب سالم الدوسري في اللقاء نظير إصابته، وفي حال غيابه سيكون الثاني بعد غيابه عن مواجهة الذهاب بسبب قرار انضباطي من قبل الاتحاد الآسيوي.
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