الشباب يسخر من تغريدة رياض محرز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار اللاعب رياض محرز غضب مشجعي قلعة الكؤوس «الأهلي» بعد نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي (X) (تويتر سابقا) ظهر فيه راضيا بالتعادل أمام الشباب بوضعه علامة (+1)، أي زائد نقطة، قبل أن يحذف هذه التغريدة لاحقا إثر تلقيه انتقادات لاذعة من جماهير النادي الجداوي عقب هذا التعادل.

وبعد نشره لتغريدة عبر فيها عن رضاه بالتعادل في قمة الجولة 14 من الدوري السعودي أمام الشباب، ووضعه لعلامة (+1) أي زائد نقطة واحدة في رصيد الأهلي ضمن المسابقة، سخر «الليث الشبابي» من تغريدة الدولي الجزائري ورد عليها بطريقته الخاصة.

ونشر الشباب تغريدة عبر حسابه «X» (تويتر سابقا)، وضع فيها صورة لمدافعه المغربي رومان سايس برفقة رياض محرز، وكتب علامة (-2) أي ناقص نقطتين.

وأراد «الليث» عن طريق هذه التغريدة السخرية من نجم منتخب الجزائر، والتعبير في الوقت نفسه عن عدم رضاه من التعادل أمام «الراقي»، وتضييع نقطتين، ليبقى بذلك في المركز 11 للدوري السعودي برصيد 16 نقطة.

ولم يتوقف غضب مشجعي نادي الأهلي السعودي عند تغريدة رياض محرز فقط، بل إن حالة الغليان بينهم زادت أكثر عند رؤيتهم نجم منتخب الجزائر في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وزار محرز إمارة أبوظبي لحضور سباق «الفورمولا وان»، والتقى هناك بشخصيات معروفة، أبرزها أسطورة كرة القدم البرازيلية الظاهرة رونالدو والممثل الإنجليزي الشهير جايسون ستاثام.

وأثارت صور لاعب «محاربي الصحراء» غضب مشجعي الأهلي في منصة «X»، حيث عبروا عن امتعاضهم من ذهابه في هذه الرحلة بعد تعادل «الراقي» أمام الشباب، وتخلفه بشكل كبير عن المتصدر الهلال، علما بأن الفريق أنفق الكثير من الأموال لضم لاعبين يمكنهم قيادة «قلعة الكؤوس» للتتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم.

يذكر أن قائد منتخب الجزائر، محرز (32 عاما) يعد من أكثر اللاعبين فعالية مع نادي الأهلي هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة (13 مساهمة تهديفية) في 15 مباراة لعبها مع الفريق السعودي هذا الموسم.