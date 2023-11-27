يد الخليج تقبض على كأس آسيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج نادي الخليج لكرة اليد بالكأس الآسيوية أمس في ختام منافسات النسخة الـ 26 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والمقامة في صالة سعد العبد لله في الكويت، بعد فوزة على العربي القطري بنتيجة 35 -33. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نادي الخليج لكرة اليد بالكأس الآسيوية أمس في ختام منافسات النسخة الـ 26 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والمقامة في صالة سعد العبد لله في الكويت، بعد فوزة على العربي القطري بنتيجة 35 -33. وكانت المباراة امتدت إلى 4 أشواط إضافية بعد أن تعادل الفريقان خلال الأشواط الأصلية بنتيجة 30 -30. وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين إذ توالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى ليحسم الخليج المباراة لصالحة في آخر دقيقتين من الشوط الإضافي الرابع. كما تألق حارس الخليج محمد عبد رب الحسين في التصدي للعديد من الكرات القطرية وأعاد الأمل لأبناء الدانة بعد أن كانت البطولة قريبة من العربي القطري.

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