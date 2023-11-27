الفيحاء يتحدى أهال التركمانستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحاول فريق الفيحاء الكروي أن يبقي على آماله في المنافسة لتخطي مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية والمنافسة على خطف البطاقة الثانية للمجموعة الأولى حين يلاقي فريق أهال التركمانستاني على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا عند الساعة الـ 7 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

ويتذيل الفريق البرتقالي قائمة المجموعة بنقاط ثلاث حققها من فوز وحيد على باختكور الأوزبكي، وخسر بقية الثلاث المواجهات الأخرى.

ويدخل الفريق القادم من محافظة المجمعة بروح عالية وحالة فنية مرتفعة بعد أن كسب فريق الفتح بهدف وحيد في منافسات دوري روشن بهدف نظيف حسن به مركزه في الدوري بـ 19 نقطة، جعلته ثامن الترتيب في رحلة مطمئنة نحو مراكز الدفء قبل نهاية الدور الأول، بقيادة المدرب الصربي فوك راسوفيتش.

في حين فريق أهال التركمانستاني يطمح للحفاظ على مكتسبه بالفوز على الفيحاء بالهدف الوحيد الذي سجله في لقاء الذهاب، وكسر حاجز النقطة الرابعة وفض النزاع مع الفيحاء على أمل تعثر باختكور الأوزبكي أمام العين الإماراتي متصدر المجموعة بـ 12 نقطة (دون خسارة)، كي يتولى وصافة المجموعة كما هي مساع الفريق الفيحاوي.