16 لاعبا يتنافسون على عرش هداف القارة العجوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشتد الصراع على الحذاء الذهبي لموسم 2023-24، ويتنافس المهاجمون من جميع أنحاء أوروبا لنيل شرف التربع على عرش هدافي القارة العجوز.

وتمكن النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، من الفوز بالجائزة في الموسم الماضي، وفاز بالحذاء الذهبي عن موسم 2022-23 بعد أن سجل 36 هدفا خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشهد الموسم الحالي صراعا كبيرا بين عدد من النجوم، على رأسهم هالاند الذي يريد الحفاظ على لقبه، ومعه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وغيرهم من النجوم.

ورصد موقع «جول» الرياضي قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال عام 2023-24.

هاري كين (بايرن ميونخ) 18 هدفا

- الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، انضم في بداية الموسم إلى صفوف بايرن ميونخ بعد رحلة مليئة بالنجاح مع توتنهام، وسرعان ما قدم أوراق اعتماده لجماهير الفريق البافاري وبدأ في تسجيل الأهداف مع بايرن.

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14 هدفا

- مانشستر سيتي كان يعلم على ماذا سيحصل عندما يتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، والمهاجم النرويجي لم يخيب ظن جماهير فريقه للموسم الثاني على التوالي.

سون هيونج مين (توتنهام) 8 أهداف

- مع انتقاله إلى قلب الهجوم، واصل الكوري الجنوبي تسجيل الأهداف رفقة توتنهام، مع محاولة «سبيرز» لجعله يملأ فراغ رحيل كين.

يوناس ويند (فولفسبورج) 8 أهداف

- يواصل المهاجم الدنماركي صاحب الطول الفارع تألقه رفقة فولفسبورج للموسم الثالث على التوالي، وهذا الموسم تمكن من تخطي عدد أهدافه بالفعل في الموسمين الماضيين، ويأمل في الوصول إلى رقمين تهديفيا للمرة الأولى في مسيرته بالدوري الألماني.

ليروي ساني (بايرن ميونخ) 8 أهداف

- يستفيد جناح بايرن ميونخ بشكل مثالي من مساعدات هاري كين هذا الموسم، وهو ما يبدو واضحا على مردوده التهديفي المتزايد في «أليانز أرينا».

جارود بوين (وست هام يونايتد) 8 أهداف

- يستمر لاعب الوسط الشاب في إثبات قدراته التهديفية المميزة، ويساعد «الهامرز» بأهدافه الرائعة كما اعتاد دائما.

كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 7 أهداف

- في عمر 31 عاما، يتراجع معدل تسجيل معظم المهاجمين، لكن كالوم ويلسون يبدو أن مستواه يصبح أفضل من أي وقت مضى، مؤكدا أن العمر مجرد رقم المهاجم الإنجليزي لا يتوقف عن التسجيل في الدوري الإنجليزي، ويأمل أن يساعد نيوكاسل على تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم الحالي.

جيرارد مورينو (فياريال) 8 أهداف

- رغم معاناة فياريال الواضحة خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، إلا أن مورينو يواصل عاداته المميزة في تسجيل، ويتنافس بالفعل على هداف «لا ليجا».

- ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 7 أهداف

المهاجم الإسباني وجد نفسه أخيرًا رفقة أتلتيكو مدريد، ويساعد «الروخيبلانكوس» بأهدافه الغزيرة هذا الموسم على التواجد في مكان متقدم من جدول الترتيب.

- سيرهيو جيراسي (شتوتجارت) 15 هدفا

يقدم اللاعب الفرنسي، واحد من أفضل المواسم حتى الآن في مسيرته، وينافس بقوة على لقب هداف الدوري الألماني مع شتوتجارت.

أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) 8 أهداف

- يعد موسم 2023-2024 بمثابة إعادة إطلاق لمسيرة أنطوان جريزمان ككل، وليس أدل على ذلك من أهدافه التي لا تتوقف مع أتلتيكو مدريد في «لا ليجا».

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 14 هدفا

- الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم يعتبر أمرا ليس بالسهل، ولكن كيليان مبابي، هو المرشح الأكثر حظا بأن يحصل على هذا اللقب لسنوات كثيرة في المستقبل، بعد النظر إلى كل ما قدمه مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

لاوتارو مارتينيز (إنتر) 12 هدفا

- لا يزال اللاعب الأرجنتيني الدولي أحد أفضل المهاجمين في اللعبة وكان مستواه في هذا الموسم حاسما للحفاظ على فرص إنتر في تحقيق النجاح في الدوري الإيطالي.

جود بيلينجهام (ريال مدريد) 10 أهداف

- أحدث صفقات ريال مدريد، في مطلع الموسم الحالي وسرعان ما تأقلم اللاعب الإنجليزي، مع الفريق الملكي وأصبح من العناصر الأساسية وقادر فريقه لحسم العديد من النقاط الهامة لصالحه.

محمد صلاح (ليفربول) 10 أهداف

- لا يتوقف «الملك المصري» عن التألق رفقة ليفربول منذ انضمامه إلى ملعب «أنفيلد» في صيف 2017، وفي الموسم الحالي استعاد أفضل مستوياته التهديفية في الدوري الإنجليزي.

لويس أوبيندا (لايبزيج) 9 أهداف

- لم يتأثر مستوى لويس أوبيندا التهديفي بعد انتقاله إلى لايبزيج في صيف 2023 قادما من لانس الفرنسي، بل يبدو أنه متمسك بالاستمرار على نفس النهج بتسجيل المزيد والمزيد من الأهداف.