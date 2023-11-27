حسام حسن على رأس قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي مساء غدٍ الثلاثاء في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعيد الفريق السكندري خدمات الثنائي حمدي علاء وأحمد عبد الحكم بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة امام الإتحاد السكندري.

ويحتل سموحة المركز 12 جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 8 نقاط فقط.

قائمة سموحة لمباراة الاهلي

وتضم قائمة فريق سموحة كلا من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف

خط الدفاع: شريف رضا، محمد مصطفى، محمود وحيد، طارق علاء، أحمد عبد الحكم

خط الوسط: محمود حليمو، حمدي علاء، عبد اللطيف بن قسو، إسلام جابر، عمرو قلاوة، مصطفى البدري، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد سعيد، أبو بكر ليادي.

خط الهجوم: حسام حسن، فادي فريد