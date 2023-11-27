ميدو: الأهلي تفاجئ بأداء ميدياما.. والزمالك فك عقدة البدايات

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على نتائج الأندية المصرية في الجولات الافتتاحية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " الأهلي تفاجئ بأداء ميدياما، وبيراميدز قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي، وخطف الـ 3 نقاط في أول مباراة له في البطولة الأفريقية".

وتابع: "فيوتشر كسب مباراة مهمة أمام سوبر سبورت، وهو فريق قوي وسيظهر بشكل جيد في المجموعات" .

واختتم: "الزمالك واجه فريق منظم دفاعيًا، والفوز تأخر ولكن الأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية وفك عقدة البدايات في البطولة الأفريقية"