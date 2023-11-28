شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 27 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الاهلى نظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء بدلا من السادسة كما كان مقررا، على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024، بسبب البث التليفزيونى بناء على طلب قناة أون تايم سبورتس الناقلة للمباراة.

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