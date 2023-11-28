شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 27/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 27/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، أبو سليم الليبي ينفى نقل مباراة الإياب أمام الزمالك إلى القاهرة، وتقارير: الرجاء المغربى يحدد 1.3 مليون دولار لبيع أهولو إلى الزمالك.

معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع سيف الجزيرى فى مران الزمالك

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم، الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تقارير: الرجاء المغربى يحدد 1.3 مليون دولار لبيع أهولو إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية عن طلب إدارة نادي الرجاء المغربي مبلغ مليون و300 ألف دولار مقابل التنازل عن خدمات الإيفواري روجر أهولو للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي فى ذكرى نهائي القرن: "فى مثل هذا اليوم اهتزت القاهرة وكانت التاسعة"

حرصت الصفحة الرسمية للأهلي على الاحتفاء بالذكرى الثالثة لمباراة نهائي القرن، والتي جمعت الأهلي والزمالك في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 2020 فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسمها الأهلي بنتيجة 2 / 1 وحقق النجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه.

جاهزية محمود علاء وعبد الله جمعة طبيًا لمواجهة مودرن فيوتشر

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

معتمد جمال يشيد بأداء لاعبي الزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

أبو سليم الليبي ينفى نقل مباراة الإياب أمام الزمالك إلى القاهرة

رد نادى أبو سليم الليبي على إمكانية نقل مباراته أمام الزمالك فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية إلى القاهرة.

الزمالك ينجح فى رفع الحجز من قبل هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية