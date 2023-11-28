شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيوتشر: لا يوجد عرض رسمى من الأهلى لضم عمر كمال وهذا الملف معى شخصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وليد دعبس رئيس نادى مودرن فيوتشر، أنه لم يتلق أى عرض رسمى من أى ناد لضم عمر كمال عبد الواحد، وكل ما يثار فى الإعلام والسوشيال ميديا لا أساس له من الصحة.

وقال وليد دعبس، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سوبر سبورت فريق قوى ومجموعتنا فى الكونفدرالية صعبة، والحمد لله على الفوز فى أولى مباريات دور المجموعات".

وأضاف رئيس مودرن فيوتشر: "حضرت التمرين اليوم لتدعيم الجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهة الزمالك فى الدورى يوم الأربعاء، إحنا فريق شكله حلو، والكل يعمل من أجل الظهور بشكل قوى، ودائما ندعم ونساند الفريق من أجل تحقيق هدفه".

وعن عمر كمال، قال: "لم يصل لنادى مودرن فيوتشر أى عرض حتى الآن من النادى الأهلى، وكل ما يثار فى السوشيال ميديا اجتهادات لا أساس لها من الصحة، وإن كان هناك حديث فى هذا الشأن سيتم الإعلان عنه تلقائيا".

وتابع: "ملف عمر كمال عبد الواحد معي شخصيا، ولا أحد فى فيوتشر يجوز له الحديث فى هذا الأمر، ونحن منفتحون على كل الأمور، ونسعى دائما لتواجد عمر كمال دائما فى الملعب، سواء معنا أو مع النادى الذى يرغب فى شرائه".

واستطرد: "نفكر فى مصلحة عمر كمال عبد الواحد بما لا يضر مصلحة نادى فيوتشر، ونسعى لتجهيز عرض يليق بعمر كمال للاستمرار فى فيوتشر".

واختتم وليد دعبس: "كريم نيدفيد لاعب مهم جدا ونجح بشكل كبير مع فيوتشر، وأستغرب من عدم مشاركته مع الأهلى، ولو أتيحت لى الفرصة فى ضم نيدفيد سأكون مسرورا".