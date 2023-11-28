شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 27 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة عمرو السولية لقائمة الأهلى بعد غياب فترة طويلة، بالإضافة إلى التونسى على معلول، كما عاد على جبر واستُبعد أحمد سامى من قائمة بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى.

عودة معلول والسولية لقائمة الأهلى أمام سموحة.. وغياب تاو وموديست

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

عودة على جبر واستبعاد أحمد سامى من قائمة بيراميدز فى مواجهة الإسماعيلى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

محمد يوسف حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلى بالدورى غدا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمد يوسف لإدارة مباراة بيراميدز والإسماعيلى غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، ومعه حسنى سلطان حكما للفيديو.

محمد عادل حكما لمباراة الأهلى وسموحة غدا.. والحنفى للفيديو

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدورى المصرى، بينما اختارت اللجنة الحكم محمد الحنفى ليكون حكم الفيديو ويساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو.

تغيير موعد قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الاهلى نظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء بدلا من السادسة كما كان مقررا، على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 - 2024 .

معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع سيف الجزيرى فى مران الزمالك

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم، الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

جاهزية محمود علاء وعبد الله جمعة طبيًا لمواجهة مودرن فيوتشر

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

بتروجت يفوز على النصر للتعدين بثنائية ويعتلى صدارة ترتيب المحترفين مؤقتا

حقق فريق بتروجت فوزا مهما على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دورى المحترفين.