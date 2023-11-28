شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعود لقائمة الأهلى أمام سموحة بعد غياب 159 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، لقائمة فريقه أمام سموحة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وظهر عمرو السولية فى قائمة الأهلى لأول مرة بعد غياب 159 يوما، حيث ترجع آخر مباراة شارك فيها مع الأهلى أمام حرس الحدود بتاريخ 22 يونيو الماضى فى بطولة الدورى الموسم الماضى.

وشهدت القائمة عودة علي معلول وعمرو السولية ومحمد زعلوك، فيما يغيب كل من: طاهر طاهر وأنتوني موديست ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو وكريم الدبيس وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود متولي ومعتز محمد ومصطفى مخلوف.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد زعلوك.