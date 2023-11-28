شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميدياما الغاني: لم نتلق عرضا من الأهلي لبيع جوناثان سواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني عن حقيقة وجود عرض من النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم الفريق جوناثان سواه بعد تألقه في مباراة فريقه ضد الأهلي.

قال رئيس نادي ميدياما الغاني في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "لا يوجد مفاوضات من الأهلي بشان ضم اللاعب حت الآن، وهناك عدة أندية ترغب في الحصول على خدمت سواه، ربما بعض الأندية من مصر وأوروبا وإفريقيا لديهم رغبة في التعاقد مع اللاعب، ولكن النادي لم يتلق أية عروض رسمية حتى الآن".

تابع: "ربما الآن لا نرغب في انتقاله لأي نادي ولكن لاحقا قد تكون هناك رغبة لأن اللاعب يمثل قوة ضاربة ومن الصعب الاستغناء عنه في الوقت الحالي، ولا نريد أن نفقد جهوده مع الفريق حتى تنتهي هذه البطولة ثم نقرر ما سنفعله فيما بعد".

وعن تحديد سعر لبيع سواه، أكد: "سننتظر العروض التي نتلقاها ونعيد تقييمها وسنحدد الأفضل ولكن لم نحدد سعر حتى الآن لبيع اللاعبين، وهو لديه إمكانيات رائعة، وسننظر في قيمة اللاعب عند وصولها، وهو من 3 لاعبين يلعبون للمنتخب الغاني وأحد الركائز الأساسية ويشارك مع المنتخب الوطني الغاني".

استرسل رئيس ميدياما: "لم نتلق أي عرض رسمي من أي ناد مصري، ولم يحن الوقت للحديث عن ذلك، وعند تلقي عرضا رسميا وقتها سنتحدث بشكل واقعي ورسمي".

وعن مباراة فريقه أمام الأهلي، أردف: "كنا ندا قويا للأهلي على مدار 70 دقيقة، وقدمنا مباراة كبيرة أمامه، ولكن الأهلي بخبراته نجح في حسم المباراة".