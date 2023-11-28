شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: نقل لقاء الأهلى وسموحة لملعب المقاولون.. وتقييم منتخب الشباب صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سعيد بنجاح المنتخب الوطنى بتحقيق الفوز في اللقاءين اللذين خاضهما في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة وتحقيق الـ6 نقاط كاملة، وهو ما جعل وجود هناك حالة من الارتياحية لدى الجماهير المصرية على مستقبل الفراعنة قبل كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها يناير من العام المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة الجبلاية، في تصريحات لجمهور التالتة المذاع على "أون تايم سبورت 2": من الصعب حاليا تقييم منتخب الشباب، بعد مشاركته في بطولة شمال أفريقيا، مؤكدا أنه كان من الممكن أن يعتذر وائل رياض المدير الفني لشباب الفراعنة عن المشاركة إلا أنه أصر من أجل إكساب اللاعبين الثقة والخبرات قبل الدخول في غمار المباريات القوية في ظل قوة منتخبات شمال أفريقيا خلال تلك المرحلة السنية بالخصوص.

وعن نقل مباراة الأهلى وسموحة لاستاد المقاولون العرب أشار عامر حسين إلى أن السبب الرئيسى هو إغلاق استاد القاهرة لمدة شهر، وهو ما أدى إلى نقل عدد من المباريات، سواء الأسبوع الجارى أو الأسابيع المقبلة، خاصة أن استاد القاهرة كان يلعب عليه 4 فرق، هى: الأهلى والزمالك وزد وفيوتشر مبارياتهم عليه، وهو ما سيؤدى إلى نقل مبارياتهم تباعا.

وكشف حسين أن نقل المباريات خلال الفترة الحالية أمر طبيعى نظرا لزرع البذرة الشتوية باستاد القاهرة، وهو ما أدى إلى إغلاقه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أرضية الملعب تعد هجينا من العشب الطبيعى والصناعى، وهو ما يجعل زرع البذرة صيفا وشتاء أمرا ضروريا.