شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: راتب أحمد عبد القادر يمنعنا من ضمه لفريق سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حقيقة التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "راتب أحمد عبد القادر يمنعنا من التعاقد معه، ولن نتعاقد مع مروان حمدي".

وتابع :"تركيزنا على لاعبين واعدين، وهدفنا ضم صفقتين في ميركاتو الشتاء".

وواصل :"متفائل قبل مواجهة سموحة والأهلي غدا، وكلما مر الوقت دون أن يسجل الأهلي سيكون في صالحنا".