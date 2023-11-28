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فرج عامر: راتب أحمد عبد القادر يمنعنا من ضمه لفريق سموحة

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حقيقة التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "راتب أحمد عبد القادر يمنعنا من التعاقد معه، ولن نتعاقد مع مروان حمدي".

 

وتابع :"تركيزنا على لاعبين واعدين، وهدفنا ضم صفقتين في ميركاتو الشتاء".

 

وواصل :"متفائل قبل مواجهة سموحة والأهلي غدا، وكلما مر الوقت دون أن يسجل الأهلي سيكون في صالحنا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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