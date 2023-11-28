شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيوتشر: نسعى لإنشاء 3 فروع.. ويجب فتح الاستثمار فى الأندية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه يسعى لإنشاء 3 فروع للنادي في التجمع والشيخ زايد والهضبة الوسطى، وأنه تم تحديد الأماكن والسير في إجراءات شراء الأراضي، مشيرا إلى أن ناديه يأمل في التوسع بمحافظات الشرقية والمنصورة.

وقال دعبس، خلال تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مع هيئة استاد القاهرة، ورئيسه وليد عبد الوهاب الذي يمتلك فكر اقتصادي رائع، ويسعى للدخول في شراكة مع القطاع الخاص وهو فكر يساعد على النجاح، ونتمنى وجود تعاون مع الاستاد في العديد من المشروعات".

وأضاف: "نسعى لإيجاد موارد مالية لنادي مودرن فيوتشر من أجل توفير المداخيل المالية، والاستثمار الرياضي ليس مجرد إنفاق أموال فقط".

وتابع: "يجب فتح الاستثمار في الأندية الشعبية في المحافظات لإعادتها من جديد للدوري المصري مثل نادي الشرقية والمنصورة، وهناك رجال أعمال كثيرون موجودون، ولكن يجب وضع استراتيجية ونظام معين من أجل الاستثمار وإيجاد مداخيل مالية".