شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الزمالك يخوض مبارياته بالدورى بملعب السلام.. ونهائى الكأس فى موعده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مبارياته المقبلة بالدورى على استاد السلام نظرا لغلق ستاد القاهرة بسبب البذرة الشتوية .
ومن المفترض أن يتم غلق ستاد القاهرة بسبب زرع البذرة الشتوية وهو ما أدى لنقل مباراة الأهلى وسموحه لملعب المقاولون العرب ، بالإضافة لنقل بعض مباريات الفرق الأخرى التي كانت تخوض مبارياتها على ستاد القاهرة مثل فيوتشر وزد .
وأضاف حسين فى تصريحات لجمهور التالتة على أون تايم 2 أنهم قادرون على إنهاء مسابقة الدورى في موعده يوليو المقبل ، إذا لم يطرأ جديد على مسابقة ، وأن كأس سوبر النخبة المقرر إقامته بالإمارات سيقام كما هو بين الأهلى وسيراميكا ، وبيراميدز وفيوتشر ، على أن يواجه الفائز في المباراتين بعضهما في النهائي على أن يلتقى الخاسران على المركزين الثالث والرابع .
وكشف عضو اتحاد الكرة على إقامة كأس الرابطة خلال فترة توقف الدورى أثناء مشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية منتصف يناير المقبل ، مؤكدا أنه لن يأتي له أي اعتذار من أي فريق حتى الآن .
واختتم عامر حسين حديثه بالقول أن نهائي كأس مصر محدد له يوم 13 مارس المقبل ولا يوجد رفاهية التغيير نظرا لضغط الأجندة وعدم وجود أيام أخرى للتغيير
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