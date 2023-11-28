شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2023 فى دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم، الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، ويلتقي الأهلي مع سموحة، فيما تقام الثانية بين بيراميدز والإسماعيلي.

وتعود بطولة الدوري المصري ( دوري nile ) اليوم للمنافسات بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 وفاز فيهما منتخبنا الوطني بسداسية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي ، كما خاض المنتخب الأولمبي معسكراً داخلياً بالعاصمة الإدارية بخلاف مشاركة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا الودية بتونس.

موعد مباريات اليوم في دوري nile

يلتقي الأهلي مع سموحة فى السابعة مساءً بملعب السلام، فيما يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصراً باستاد الدفاع الجوي.







ترتيب بيراميدز والإسماعيلي في دوري nile ترتيب بيراميدز والإسماعيلي في دوري nile يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها ، وسجل لاعبيه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة اليوموتنقل قنوات اون تايم سبورت مباراتي اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ويسعى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، لتحقيق الفوز الليلة من أجل مُزاحمة الأهلي على قمة الدوري التي يحتلها الأحمر بفارق الأهداف، كما يرغب المدرب البرتغالي في تحقيق فوز معنوي قبل الصدام الأفريقي القوي حيث سيطير الفريق إلى موريتانيا بعد مباراة الإسماعيلي لمواجهة نواذيبو يوم 2 ديسمبر المقبل في نواكشوط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية قبل السفر من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة لمواجهة صن داونز يوم 9 من الشهر المقبل في الجولة الثالثة علماً بأن بيراميدز فاز في الجولة الأولى على مازيمبي بهدف نظيف بالقاهرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.