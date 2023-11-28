الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2023

غياب

ازدادت التساؤلات في الشارع الرياضي، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استمرار غياب لاعبين دوليين مؤثرين في لعبة جماعية عن قائمة فريقهم منذ انطلاق الدوري، رغم أن اللاعبين موجودون ضمن قائمة المنتخب، خصوصاً أن غيابهم يؤثر سلباً في نتائج فريقهم في البطولات المحلية.

حكم

انتقد الحكم الإماراتي فريد علي، تجاهل حكم أجنبي أدار إحدى المباريات القوية في دوري المحترفين، احتساب ركلة جزاء وطرد للاعب المدافع، بجانب عدم استعانته بتقنية حكم «الفيديو»، بقوله: «ما فعله لا يفعله أي حكم في العالم!».

محترف

اتجهت إدارة نادٍ إلى إنهاء التعاقد مع محترف أجنبي بالتراضي، بعد تعثر المفاوضات الخاصة بقيمة الراتب الشهري، خصوصاً أن اللاعب أكد للإدارة وجود عرض قوي من أحد الدوريات الخليجية.