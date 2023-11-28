اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

العين - باختاكور 20:00

الفيحاء - أهال 20:00

نافباخور نامانجان - الهلال 20:00

 

بيراميدز - الإسماعيلي 18:00

الأهلي - سموحة 21:00

 

لاتسيو - سيلتك 21:45

فينورد - أتلتيكو مدريد 00:00

مانشستر سيتي - لايبزيج 00:00

- بورتو 00:00

ميلان - بوروسيا دورتموند 00:00

باريس سان جيرمان - نيوكاسل 00:00

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