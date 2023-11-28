الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
العين - باختاكور 20:00
الفيحاء - أهال 20:00
نافباخور نامانجان - الهلال 20:00
بيراميدز - الإسماعيلي 18:00
الأهلي - سموحة 21:00
لاتسيو - سيلتك 21:45
فينورد - أتلتيكو مدريد 00:00
مانشستر سيتي - لايبزيج 00:00
برشلونة - بورتو 00:00
ميلان - بوروسيا دورتموند 00:00
باريس سان جيرمان - نيوكاسل 00:00
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