الامارات | 8 ميداليات إماراتية في بطولة دبي للقفز بالمظلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للقفز بالمظلات ثماني ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات) في بطولة دبي الدولية السابعة التي أسدل الستار على منافساتها أمس، وأقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 40 فريقاً (168 قافزاً يمثلون 27 دولة).

وجاءت الميداليات الذهبية في الفردي من نصيب القافز عبدالرحمن البلوشي في فردي دقة الهدف وزميله عبدالباري قبيسي في فردي التزحلق على الماء، كما حقق عبدالباري أيضاً فضية المسافة في مسابقة التزحلق على الماء، ومحمد عبيد السويدي الميدالية البرونزية في فردي دقة الهدف.

وضم الفريق الذهبي الحائز على ذهبية التزحلق على الماء كلاً من عبدالباري قبيسي وشين شعفار وميهال كورنيللا، كما حقق الفريق نفسه المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في «مسابقة الفري ستايل»، وحصلت ميهال كورنيللا على الميدالية البرونزية بعد أن حلت ثالثة في الترتيب العام في التزحلق على الماء، أما الفريق البرونزي فضم كلاً من عبدالرحمن البلوشي ومحمد عبيد السويدي وأحمد راشد المري ويوسف حيدر وأسد البردان.

وفي بقية النتائج، فاز منتخب إيطاليا بذهبية الفرق رجال في دقة الهدف، ونال الميدالية الفضية منتخب التشيك، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب المنتخب الوطني.

وفازت فرنسا للسيدات بذهبية دقة الهدف كما فازت النمسا بالميدالية الفضية، وفي فردي السيدات دقة الهدف، نالت الفرنسية أوليفر الميدالية الذهبية، وحصلت مواطنتها سيلفيا على الفضية، ونالت الإيطالية البرونزية، وعلى صعيد الناشئين فاز النمساوي ميشيل أوربان بذهبية دقة الهدف، ونال السويسري الميدالية الفضية، وحصل الألماني نيلز كامر على البرونزية.