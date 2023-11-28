الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين تفوق ثلاثة أندية في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور العين وفابيو ليما وسيكو بابا والمدرب هيرنان كريسبو وحارس المرمى خالد عيسى على لقب الأفضل.

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