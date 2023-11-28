الامارات | ضاوي بطل «الفيزيك» في «دبي كلاسيك» لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب الإمارات علي ضاوي بلقب بطل الأبطال في فئة «الفيزيك» لبطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام التي اختتمت أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتوج الفائزين، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الدكتور روفائيل سانتوغا، والأمين العام للاتحاد الإماراتي محمد عبدالرحيم المري وعضوي مجلس الإدارة أحمد جوهر ومحمد الحوسني، وبطل العالم للقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي.

وفي بقية النتائج، فاز الإيراني علي مرادي بلقب «الموسكلار فيزيك» ومواطناه فاهيد فهدات ببطولة «كلاسيك بناء الأجسام»، وسيد محمد بلقب «كلاسيك الفيزيك»، وإليا أشتاني بلقب بطل أبطال بناء الأجسام.

وفاز السعودي عبدالله محمد الزهراني بذهبية «كلاسيك فيزيك» للشباب، والسلوفاكي رادوفان بيزو بـ«كلاسيك فيزيك»، والمصري محمد صفوت بذهبية كلاسيك بناء الأجسام لأكثر من 180 سنتمتراً، ونال العماني علي صالح البلوشي ذهبية وزن 75 كيلوغراماً لبناء الأجسام، والإماراتي عمر أحمد الشحي ذهبية 80 كيلوغراماً لبناء الأجسام.