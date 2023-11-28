الامارات | حماد: العين لا يبحث عن مبررات بحجة ضغط المباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أن الواقع يفرض عليهم التأقلم مع ضغط المباريات في كل المسابقات، في وقت سيكون فيه الفريق مطالباً بتفادي الإرهاق بخوض «الزعيم» ثلاثة لقاءات خلال ثلاثة أيام متتالية، في إشارة لمواجهة شباب الأهلي في الدوري، ولقاء «فرسان دبي» في مسابقة الرديف، إلى جانب مباراة اليوم أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وقال حماد في تصريحات صحافية: «بكل تأكيد يجب علينا ألا نبحث عن الأسباب بحجة ضغط المباريات، بقدر إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز كل التحديات، وعلى ضوء ذلك جاء برنامج الإعداد لهذه الفترة متضمناً معسكراً مغلقاً بعد مباراة شباب الأهلي استعداداً للمباراة الآسيوية».

ورداً على سؤال حول إصابة الكوري الجنوبي، بارك يونغ-وو، قال: «تعرض اللاعب إلى إصابة في العضلة وحتى لا يتحامل على الإصابة أوصى طبيب الفريق باستبداله، ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فحوص وأشعة مغناطيسية، لتحديد الفترة التي يحتاجها للعلاج، والعودة للتدريبات الجماعية».