الامارات | 13 هدفاً في افتتاح بطولة اليوم الوطني للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بنجاش فوزاً مستحقاً على فريق بن دري بنتيجة 7-6 في افتتاح بطولة اليوم الوطني للبولو التي تستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أربعة فرق، وتقام منافساتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في «دبي لاند».

وتقام اليوم مباراة مهمة تجمع فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبتشكيلة تضم سانتوس اريارتي وجان جوفارا ودياز البريدي مع فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور ومعه نيقولاس بتراشي وتوماس بلاسيوس وتوماس اريارتي.