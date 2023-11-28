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ميدو: صن داونز فريق له أسلوب خاص ولا يتأثر بالغيابات

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام عن قوة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في البطولات الأفريقية، مؤكدًا على عدم تأثره بالغيابات.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " بيراميدز يتواجد في مجموعة قوية ودور المجموعات من البطولة الأفريقية له حسابات أخرى".

وتابع: " صن داونز فريق قوي ويتميز بـ أسلوب لعب لا يتغير إلا في الظروف القسوى، ولا يتأثر بالغيبابات، ويتميزوا بالهدوء مهما كان حجم المنافس".

واختتم: "بيراميدز حقق بداية موفقة أمام مازيمبي، ستساعده في المباريات القادمة، ولكن باتشيكو يقوم بالعديد من التغييرات على التشكيلات الأساسية خلال المباريات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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