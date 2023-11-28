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جهاد جريشة: قرار بيريرا بشأن قيادة الحكام لمباريات 2003 و2005 كارثي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال جهاد جريشة الحكم الدولي أن قرار البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، بشأن تعيين الحكام الدوليين لمباريات فرق 2003 و2005.

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وقال جهاد جريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" قرارات بيريرا غريبة للغاية بشأن الحكام وهو مجرد ترقيع للقرارات الغريبة التي يتخذها، هل يجوز أن حكم دولي يدير مباراة لفرق 2003 و 2005 هل ذلك يصح، أنا من وقت معرفتي بالقرار اصفه بالكارثي.

وأضاف:" لابد على الحكام أن تلعب مباريات دوري المحترفين ولكن ليس فرق 2003 و2005 ، لكن للأسف لأن التصنيف الذي فعله بيريرا كان خطأ للغاية وجعل الحكام بعيدة عن اللياقة البدنية.

وتابع:" بُعد الحكام عن اللياقة البدنية بسبب قرار تصنيف بيريرا جعلهم فى حالة خطأ فى جميع المباريات منها المباريات الدولية مثل محمد عادل فى مباراة الترجي والنجم الساحلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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