ميدو ينتقد عبد المنعم بسبب "ستوري" انستجرام

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على "ستوري" محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قبل مواجهة سموحة في الدوري غدًا.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " ستوري "غريبة" من عبد المنعم، ولكن الموضوع له علاقة بالتقدير".

وتابع: توقيت "الأستوري" مش صح، وعبد المنعم لاعب هائل، ومدافع محترم، ولديه الإمكانيات التي تأهله للتواجد في منتخب مصر خلال الـ 6 أو 7 سنوات القادمة.

واختتم ميدو: "عبد المنعم بيقول لإدارة الأهلي "قدروني"، مكنش ينفع الكلام ده ينزل ليلة المباراة.