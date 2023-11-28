مانشستر يونايتد يستقر على خليفة نجمه البرازيلي

أكدت صحيفة «Teamtalk» البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد استقر على خليفة الدولي البرازيلي كارلوس إنريكي كاسيميرو في خط وسط الفريق.

وقالت الصحيفة إن المدرب الهولندي إيريك تن هاج معجب بشدة بالظهور الأول لكوبي ماينو في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون يوم الأحد المنصرم.

وأضافت أن تن هاج يعتبر كوبي ماينو هو الخيار الأفضل لتعويض كاسيميرو (31 عاماً) في مركز الارتكاز.

وتابعت «Teamtalk»: “يمكن أن يبيع مانشستر يونايتد كاسيميرو في يناير القادم، مع وجود بديل له بالفعل في الفريق”.

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وكان عملاق الدوري الإنجليزي قد تعاقد مع كاسيميرو بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني قادماً من ريال مدريد في صيف 2022، ولعب دوراً رئيسياً في نجاح “الشيطان الحمر” الموسم الماضي.

وخاض كاسيميرو 51 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وسجل سبعة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.