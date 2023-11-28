فيرمينو يبحث عن عرض أوروبي للرحيل من الاهلي السعودي

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة حول رغبة البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الرحيل عن صفوف الاهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب فيرمينو، في العودة إلى أوروبا من جديد، حيث يشعر بعدم الارتياح داخل صفوف الاهلي السعودي، في ظل غيابه عن التهديف.

وانضم فيرمينو، إلى صفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ولم يسجل سوى 3 أهداف في مباراته الأولى فقط.

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ويواجه النجم البرازيلي، انتقادات كبيرة من جانب الفريق السعودي، في ظل تراجع مستواه الفني، حيث تطالب بالإطاحة به.

وبحسب صحيفة “دوت سبورت” البريطانية، فإن فيرمينو طلب من وكيل أعماله، البحث سريعًا عن عروض للرحيل عن صفوف الاهلي، لعدم قدرته على التأقلم مع الأجواء.

ويحاول لاعب ليفربول السابق، العودة إلى قارة أوروبا من جديد، حيث يمتلك اهتمام من جانب ميلان الإيطالي.