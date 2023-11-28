وكيل مهاجم ميدياما يكشف سعر بيعه بعد مفاوضات الاهلي

أحمد علاء وكيل أعمال اللاعبين والمفوض لتسويق الغاني جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، حقيقة مفاوضاته مع الاهلي لضمه في يناير.

واشارت تقارير صحفية سابقة إلى دخول جوناثان سواه دائرة إهتمام الاهلي للتعاقد معه في يناير المقبل.

وقال وكيل سواه في تصريحات عبر برنامج “+90”: “عقب مباراة الاهلي، تحدث معه بعض الوكلاء حول رغبة المارد الأحمر في ضمه بالميركاتو الشتوي”.

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وتابع: “سواه كان لا يضدق رغبة الاهلي في ضمة، ورحب بذلك كثيراً، ورئيس نايده يتمسك ببيعه لأعلى سعر عقب نهاية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “أحد الأندية الكبرى في المغرب تواصل مع اللاعب بشكل رسمي، من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل، وسواه لديه رغبة في الإنضمام إلى الاهلي، وسعره قد يصل إلى مليون دولار”.