أول تعليق من رونالدو بعد إصابته في مباراة النصر وبرسبوليس

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على تأهل فريقه إلى دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وحسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد برسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة على مستوى الرقبة.

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ونشر رونالدو صور له من مباراة النصر وبرسبوليس اليوم وعلق عليها قائلاً: “سعيد أننا تأهلنا إلى المركز الأول في مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة”.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة نارية أمام نظيرة الهلال في ديربي الرياض.

ويلتقي الفريقين يوم الجمعة المقبل الموافق 1 ديسمبر، في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر.