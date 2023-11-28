موعد رحيل أليو ديانج عن الاهلي

كشفت تقارير إعلامية عن موعد رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن القلعة الحمراء.

وتقلى أليو ديانج العديد من العروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن الاهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه “+90”: “الاهلي لم يتلقى أي عروض سواء شفوية ورسمية للرحيل في يناير المقبل”.

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وتابع: “الاهلي لن يتخلى عن ديانج خلال شهر يناير المقبل، حتى في حال وصول عرض رسمي وهناك تمسك به حتى نهاية الموسم الجاري”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيرة سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقين اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد المقاولون العرب.