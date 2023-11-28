ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 14.. ريال مدريد يحتفظ بالصدارة

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة الرابعة عشر، حيث يحتفظ ريال مدريد بالصدارة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف مع جيرونا الذي يمتلك نفس عدد النقاط ويقع في المركز الثاني.

وانتهت منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، مساء الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري، بعد التعادل الذي حققه مع أتلتيك بلباو، بنتيجة هدف لمثله.

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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 14

1-ريال مدريد، الأول، 35 نقطة.

2- جيرونا، الثاني، 35.

3- أتلتيكو مدريد، الثالث، 31.

4- برشلونة، الرابع، 31.

5-أتلتيك بيلباو ، الخامس، 25.

6- ريال سوسيداد، السادس، 25.

7- ريال بيتيس، السابع، 24.

8- خيتافي، الثامن، 19.

9- فالنسيا، التاسع، 19.

10- رايو فاليكانو، العاشر، 19.

11- لاس بالماس، الحادي عشر، 18.

12- فياريال، الثاني عشر، 15.

13- ألافيس، الثالث عشر، 15.

14- أوساسونا، الرابع عشر، 14.

15- إشبيلية، الخامس عشر ، 12.

16- قادش، السادس عشر، 10.

17- ريال مايوركا، السابع عشر، 9.

18- سيلتا فيجو، الثامن عشر 8.

19- غرناطة، التاسع عشر، 7.

20- ألميريا، العشرين، 3.