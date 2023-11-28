هالاند يبتعد عن صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اقيمت مباراة ولفرهامبتون ضد فولهام.

وشهدت الجولة تسجيل هالاند هدف أمام ليفربول بينما فشل محمد صلاح وسون في التسجيل، ودخل أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستعرض لكم "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. هالاند - 14 هدفا

2. محمد صلاح - 10 أهداف

3. سون - 8 أهداف

4. جارود بوين - 8 أهداف

5. أولي واتكينز - 7 أهداف

جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، بلقاء آرسنال ضد ولفرهامبتون.