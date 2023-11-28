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"أرسنال في الصدارة".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أمس الاثنين، مباريات الأسبوع الثالث عشر من الممتاز، بمباراة ولفرهامبتون ضد فولهام.

واستغل نادي أرسنال التعادل الذي حسم مباراة الكبيرين مانشستر سيتي وليفربول، حيث احتل الجانرز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الأسبوع الثالث عشر:

1.أرسنال - 30 نقطة

2.مانشستر سيتي - 29 نقطة

3. - 28 نقطة

4.أستون فيلا - 28 نقطة

5.توتنهام - 26 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 24 نقطة

7.نيوكاسل - 23 نقطة

8.برايتون - 22 نقطة

9.وست هام - 20 نقطة

10. - 16 نقطة

11.برينتفورد - 16 نقطة

12.ولفرهامبتون - 15 نقطة

13.كريستال بالاس - 15 نقطة

14.فولهام - 15 نقطة

15.نوتنجهام - 13 نقطة

16.بورنموث - 12 نقطة

17.لوتون تاون - 9 نقاط

18.شيفيلد يونايتد - 5 نقاط

19.إيفرتون - 4 نقاط

20.بيرنلي - 4 نقاط

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