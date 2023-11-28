الأهلي ضد سموحة والسيتي أمام لايبزيج.. مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد مباريات اليوم الثلاثاء، متعة قارية ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث تقام مباريات قوية في دوري أبطال أووربا، ومباريات مثيرة في الدوري المصري.

وتقام مباريات هامة في دوري أبطال، مع وجود مباريات عربية هامة أيضًا.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × لايبزيج الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 2

برشلونة × بورتو الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3

ميلان × بوروسيا دورتموند الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان × نيوكاسل الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز × الإسماعيلي الرابعة مساءً- OnTime Sports HD 2

الأهلي × سموحة السابعة مساءً - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين × باختاكور الساعة 6 مساءً - beIN Sports AFC

الفيحاء × آهال الساعة 6 مساءً - beIN Sports AFC

نافباخور × الهلال الساعة 6 مساءً - SSC1 HD

دوري القسم الثاني

ابو قير للاسمدة ضد بروكسي الساعة 3:30 عصرًا

لا فيينا اف سي ضد المصرية للاتصالات 3:30 عصرًا

الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد الوداد البيضاوي الساعة 5 مساءً