شكرا لقرائتكم خبر عن أبو سليم الليبى: لن نلعب مباراة الإياب أمام الزمالك فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فوزى الحرارى المدير التنفيذى لفريق أبو سليم الليبى، أنه سيتم فتح ملعب الفريق فى ليبيا يناير المقبل، وسيتم خوض المباريات فيه، ولا صحة لخوض مباراة الزمالك فى القاهرة مرة أخرى.

وقال فوزى الحرارى، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نمتلك فريقا قويا، وسنسعى بكل قوة للصعود للأدوار المقبلة، ولم نكن موفقين فى مباراة الزمالك، والأداء لم يكن فى المستوى المطلوب بسبب الغيابات".

وأضاف المدير التنفيذى لفريق أبو سليم الليبى: "مباراة الزمالك فى الإياب ستكون فى ليبيا؛ لأن ملعبنا سيتم فتحه فى يناير المقبل، وإن لم نوفق فى افتتاح الملعب سيتم لعب المباراة أمام الزمالك فى الجزائر، ولن نلعبها فى القاهرة؛ لأن جمهورنا متواجد فى الجزائر وسعداء هناك".

وكان الزمالك قد تغلب على أبو سليم الليبى، الأحد، فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى جمعت الفريقين ببرج العرب بالإسكندرية.

ونشر نادى أبو سليم عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك" البيان التالي: "ينفي المدير التنفيذي بنادي أبوسليم كافة الشائعات المنتشرة فى صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مباراة العودة أمام نادي الزمالك المصري في مصر".

وأضاف البيان: "أكد المدير التنفيذي أن نادي أبو سليم اختار دولة الجزائر، وتحديدا ملعب عنابة، لإقامة كل مباريات الفريق، فى حال استكمال ملعب طرابلس الدولى سنكمل باقي الجولات فى ملعب طرابلس الدولي".

وجاء فوز الزمالك ليحقق أول 3 نقاط فى البطولة، ليحتل المركز الثانى فى ترتيب مجموعته، بفارق الأهداف عن ساجرادا الأنجولى، حيث يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب فرق أبو سليم الليبى، و سوار الغينى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.