شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يبحث عن الفوز الثانى مع الإسماعيلى أمام بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لتحقيق فوزه الثانى مع الدراويش حينما يواجه بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي فى 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبيه لحثهم على استعادة الانتصارات فى مواجهة بيراميدز المقبلة. ويطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.